За последний квартал количество вакансий в Эстонии выросло почти на 30%

В прошлом году общее число как вакантных, так и занятых должностей составило около 615 000, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Доля вакантных должностей составила 1,8% от общего числа должностей и больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (1669), обрабатывающей промышленности (1638) и в образовании (1365).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакансий 35% было в публичном секторе. «Самой высокой была доля вакантных должностей в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой – в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (5,7%) и Пярнуский уезды (3,8%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Ляэнеском уездах, а самой низкой – в Пыльваском и Хийуском уездах.