Прохожий обнаружил съехавший в кювет автомобиль, а рядом с ним — тело водителя

Сообщение о ДТП в деревне Йыгехара поступило сегодня в 6:20, когда случайный прохожий обнаружил вблизи съехавшего в кювет автомобиля Toyota Corolla тело мужчины.

«По имеющимся данным, автомобиль Toyota Corolla ехал по первому километру дороги Курвитса-Хутита, когда на правом повороте водитель потерял управление и съехал в кювет. После ДТП водитель смог сам выбраться из машины, но позвать себе на помощь он не успел. Труп 69-летнего мужчины нашли в нескольких десятках метров от транспортного средства. На теле внешних повреждений не было, поэтому, согласно первоначальным данным, у водителя произошли внезапные проблемы со здоровьем», - описал патрульный полицейский юго-восточного отдела полиции Янар Хиор, который отреагировал на вызов.

По его словам, детали ДТП еще выясняются, а судебно-медицинская экспертиза должна точно определить причину смерти находившегося за рулем человека. Он добавил, что перед поездкой каждый водитель должен оценить состояние своего здоровья и отказаться от управления автомобилем, если это опасно для него или окружающих.