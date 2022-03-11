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Два английских клуба неожиданно установили мировой рекорд по серии пенальти

rus.postimees.ee
Два английских клуба неожиданно установили мировой рекорд по серии пенальти
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Футбольный мяч.
Футбольный мяч. Фото: NATHALIA AGUILAR/Pool via REUTERS

Два футбольных клуба из Второго дивизиона Северной лиги вошли в историю после того, как установили новый мировой рекорд по самой длинной серии пенальти в истории, сообщает Metro.co.uk.

Команды сравняли счет в основном времени – 3:3, и для выявления победителя понадобилась серия пенальти.

В итоге, во время матча между футбольными клубами «Вашингтон» и «Бедлингтон-Терьер» в общей сложности было нанесено 54 точных удара по воротам. Итоговый счет: 25-24. Каждый игрок выполнил как минимум два удара по воротам противника.

Предыдущий рекорд Гиннеса по продолжительности самой длинной серии пенальти составлял 48 ударов, поэтому оба клуба, выступающие в Северной лиге, к полной неожиданности всех участников матча, стали обладателями мирового рекорда.

Забавно, что пенальти оказалось даже больше, чем зрителей на трибунах.

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