Два английских клуба неожиданно установили мировой рекорд по серии пенальти

Команды сравняли счет в основном времени – 3:3, и для выявления победителя понадобилась серия пенальти.

В итоге, во время матча между футбольными клубами «Вашингтон» и «Бедлингтон-Терьер» в общей сложности было нанесено 54 точных удара по воротам. Итоговый счет: 25-24. Каждый игрок выполнил как минимум два удара по воротам противника.

Предыдущий рекорд Гиннеса по продолжительности самой длинной серии пенальти составлял 48 ударов, поэтому оба клуба, выступающие в Северной лиге, к полной неожиданности всех участников матча, стали обладателями мирового рекорда.