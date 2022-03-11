Украинские блогеры: этот вздор просто не помещается в голове

«Вчера на "Пуфике" не было опубликовано ни одного поста в связи с тем, что мы с Аней, собрав впопыхах пару сумок, провели 18 часов в пробках на эвакуацию из нашего дома в Киеве. После того как мы с нашими двумя детьми провели сутки в подвале, прячась от неожиданных и ужасных бомбежек российской армии украинских городов, пришлось быстро принимать решение и уезжать на запад страны», — пишут журналисты.

«И да, на днях Киев впервые с 1941 года был подвержен бомбардировкам. Нет слов, чтобы передать, насколько это страшно — просыпаться от звонков близких: "ну всё, началось, нас бомбят", а потом услышать громкие разрывы прямо за окном, и бежать с детьми в подвал…»

Блогеры обращаются и к своим читателям из России: «Вам будут говорить, что это "спецоперация", или "принуждение к миру", или даже "зачистка от нацистов". Но по общепринятым международным законам, это не что иное, как страшная военная агрессия одной страны (Россия) по отношению к другой (Украина), ведь военные действия проходят на украинской территории. Мы своими глазами видим, как разрушается наша инфраструктура, горят мосты, люди в городах сидят в подвалах, снаряды уже попадают в жилые дома, 1,5 млн беженцев и уже тысячи смертей. Если то, что мы только что сказали — для вас новость, то призываем почитать любые другие мировые новостные издания, кроме российских».

«Конечно же, любой здравомыслящий человек понимает, что никаких нацистов в Украине нет и спасать русских нет необходимости. Это все настолько большой вздор, что в голову не помещается. Заявляю об этом, как коренной киевлянин, если вообще о таком нужно заявлять в XXI веке!» - восклицает Сергей.

«Поэтому просим со слезами на глазах — распространите это, пожалуйста, как можно большему количеству людей в России, ведь только так мы сможем остановить войну и реальные смерти, которые происходят прямо сейчас. И остановить ее можем только сказав громко "нет войне" поехавшему головой российскому диктатору.