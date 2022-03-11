Дефолт как следствие войны и санкций: чего ждать белорусам?

Так, рейтинговые агентства Fitch и S&P 9 марта понизили кредитный рейтинг Беларуси до "CCC", зафиксировав "реальную возможность дефолта". Что вообще значит дефолт, когда его ждать в Беларуси, и как он повлияет на жизнь простых граждан - DW разбиралась с белорусскими экономистами.

Что такое дефолт?

Дефолтом в экономике называется ситуация, когда государство (или предприятие) больше не могут расплачиваться по своим долгам, выполнять долговые обязательства перед кредиторами. Как поясняет экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский, для страны дефолт означает, что она больше не может выплачивать свой госдолг.

"Ситуация дефолта чревата тем, что рейтинг государства как заемщика снижается, ему уже меньше хотят давать в долг - как минимум, пока не исправится фискальная дисциплина, или не исчезнут причины, по которым страна дошла до дефолта", - говорит экономист и дополняет, что внешние источники займа для Беларуси всегда были очень важны. Всего госдолг Беларуси составляет 58,8 млрд рублей (примерно 18 млрд долларов), на этот год запланированы выплаты в размере 10,5 млрд рублей, причем 97% из них номинированы в иностранной валюте.

Война в Украине и санкции ускоряют дефолт в Беларуси

Критериями, по которым оценивается вероятность дефолта, представитель офиса Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович называет состояние золотовалютных резервов (ЗВР), курс рубля и динамику экспорта/импорта. По его словам, в каждом из этих экономических показателей в последнее время в стране наблюдаются проблемы - ЗВР сокращается, рубль слабеет, а поток экспорта уменьшается. Среди причин - война в Украине и усиление санкций.

"ЗВР в Беларуси составляет 8,3 млрд долларов. Из них ликвидная часть в валюте, которую можно быстро использовать, - лишь 3,5 млрд долларов, и эти деньги мы уже в феврале стали тратить для удержания курса, а также погашения долгов. За февраль ЗВР уже сократились на полмиллиарда", - поясняет он.

Говоря о падении экспорта, Алехнович указывает на недавно введенные санкции ЕС против продукции из дерева, цемента, металла и резины, которые вместе с предыдущими санкциями против калия, нефти и нефтепродуктов затрагивают две трети белорусского экспорта. Еще, по словам эксперта, из-за войны просядет сотрудничество с Украиной, на которую приходится 13% экспорта, а также с Россией, где ожидается рецессия.

"В совокупности экспорт может просесть на 40%. Это значит, что в страну не будет притока валюты, не будет возможности поддержать рубль, а госпредприятия столкнутся с финансовыми трудностями и будут просить помощи у государства. В итоге ЗВР будут использоваться для поддержания курса и выплаты долгов, и в какой-то момент запасы закончатся. Чем быстрее будут происходить эти процессы, тем быстрее наступит дефолт", - объясняет экономист.

Дефолт в Беларуси может наступить через год