За сутки в Эстонии скончались десять человек с коронавирусом

По состоянию на утро 10 марта, в больницах находится 599 пациентов с коронавирусом. Из них 242 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 158 человек, или 65,3% не были вакцинированы, а 84, или 34,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,2 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней госпитализировали 28 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались десять человек с коронавирусом, восемь из них не были вакцинированы: 58-летняя женщина, 63-летний мужчина, 70-летний мужчина, 73-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 162 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 193 невакцинированных в день.

За сутки было введено 912 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 95 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 436 575 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.