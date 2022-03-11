В свободном вещании в Эстонии появится новостной канал Україна 24

В перечне каналов свободного вещание Україна 24 будет занимать позицию номер 11.

При просмотре канала Україна 24 в свободном вещании можно будет помимо оригинальной украинской звуковой дорожки выбрать также русский или английский язык, сообщила Levira.

Україна 24 также добавится в беспроводной услуге Elisa Klassik. Если канал не появился автоматически, нужно произвести обновление списка каналов. Канал также будет доступен к просмотру в интернете по адресу u24.ua.

«Появление нового канала важно для прибывающих в Эстонию беженцев, поскольку позволит им получать телевизионные новости с родины. Теперь у них будет бесплатный доступ к контенту на украинском языке даже в том случае, если в месте проживания нет интернета или кабельного телевидения», – сказал директор по технологии и ИТ Levira Кристо Каасан.

По словам Каасана, с начала войны в Украине число каналов, доступных в Эстонии в свободном вещании, практически удвоилось. «Levira принимает оперативные меры по увеличению числа каналов в свободном вещании. До канала Україна 24 мы уже добавили Euronews на русском языке и France 24 на английском языке, и в общей сложности число телевизионных каналов свободного вещания выросло до семи. Мы продолжим работать во имя того, чтобы ассортимент каналов продолжил увеличиваться», – отметил Каасан.