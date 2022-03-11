ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: реорганизация сил РФ в Украине, военной угрозы Эстонии нет

В пресс-конференции принняли участие вице-канцлер по оборонной политике Туули Дунетон и командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.

По поводу ситуации в Украине полковник Гросберг доложил, что ряды обороны украинцев продолжают стоять. В нескольких местах российским войскам удались прорывы, но тактические, не влияющие на ход операции. Осада городов продолжается, работает лишь несколько гуманитарных коридоров «Есть признаки того, что российские вооруженные силы проводят реорганизацию, которая заняла больше времени, чем мы ожидали. Изменились ли основные цели войск РФ, не могу сказать», – добавил Гросберг.

По его сведениям, на юге начинает смыкаться кольцо вокруг Чернигова. При этом горючее и боеприпасы стягиваются также в направлении Харькова. Город по-прежнему остается в осаде, продолжаются и ракетные удары. На линиях фронта в Донецке и Луганске войска РФ добились небольших успехов, но непосредственной угрозы сокращению украинских подразделений нет.

«По нашим оценкам, в ближайшие три-пять дней окружить Киев не удастся», – отметил командир Разведцентра.

Вице-канцлер минобороны Туули Дунетон начала с главного для нашей страны: военной угрозы Эстонскому государству по-прежнему нет. Все подразделения Российской Федерации, обычно находящиеся по другую сторону границы с Эстонией, сейчас в Украине.

В Эстонии продолжается усиление присутствия НАТО, сейчас здесь находится 1900 военнослужащих. Бельгия приняла решение продлить миссию по обеспечению нашей воздушной безопасности до августа. Наряду с дополнительной миссией ПВО Франции и американцами мы ожидаем также миссию с десятью истребителями.

На следующей неделе, известила Дунетон, премьера Эстонии и министра обороны примет у себя премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

За две недели Кайтселийт получил 700 заявлений и женская организация Найскодукайтсе – 300 заявлений, что свидетельствует о 10-процентном увеличении членства в этих оборонительных союзах. У созданного активистками Найскодукайтсе приложение „Ole valmis“ («Будь готов») уже более 60 000 пользователей.