Каллас в Версале: Украине есть место в Европейском союзе

«Мы единодушны с европейскими коллегами в том, что место Украины в Европейском союзе, и сегодняшнее совместное заявление дает правовые основания для процесса присоединения. Это исторический и ясный шаг для Украины и Европейского союза», - сказала премьер-министр Кая Каллас. «Наш моральный долг поддержать украинцев и их желание присоединиться к ЕС. Борьба Украины за свободу и демократию – это борьба за всю Европу и весь свободный мир», - отметила премьер-министр.