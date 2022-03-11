Стало известно, с кем сразится Анетт Контавейт на турнире высокого уровня

31-летняя словацкая теннисистка, чье лучшее место в турнирной таблице было в 2016 году 71-м, победила в первом туре теннистистку из Румынии Элену-Габриэлу Рузеву (WTA 57)со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Это лишь четвертая победа Кучовой после семи порадений.

Между собой Контавайт и Кучова еще не играли, также Кучова ни разу не сражалась и с Каей Канепи.

Эстонская теннисистка является одной из фавориток турнира, тогда как у Кучовой этот сезон достаточно провальный. На Рузеву она потратила достаточно много времени, так что вряд ли успеет восстановиться к встрече с Анетт Контавейт.