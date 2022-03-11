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Стало известно, с кем сразится Анетт Контавейт на турнире высокого уровня

rus.postimees.ee
Стало известно, с кем сразится Анетт Контавейт на турнире высокого уровня
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: KARIM JAAFAR

Наша теннистистка, щанимающая в турнирной таблице WTA 5 место, на турнире уровня WTA 1000 встретится с Кристиной Кучовой (Словакия, WTA 77).

31-летняя словацкая теннисистка, чье лучшее место в турнирной таблице было в 2016 году 71-м, победила в первом туре теннистистку из Румынии Элену-Габриэлу Рузеву (WTA 57)со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Это лишь четвертая победа Кучовой после семи порадений.

Между собой Контавайт и Кучова еще не играли, также Кучова ни разу не сражалась и с Каей Канепи.

Эстонская теннисистка является одной из фавориток турнира, тогда как у Кучовой этот сезон достаточно провальный. На Рузеву она потратила достаточно много времени, так что вряд ли успеет восстановиться к встрече с Анетт Контавейт.

Пока еще неясно, когда состоится турнир Контавейт-Кучова.

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