Kaubamaja запретил своим сотрудникам носить цвета украинского флага. Но потом передумал

Женщина, работающая в Kaubamaja, которая попросила не упоминать ее имя, заявила, что всем работникам запретили носить ленту в цветах флага Украины. Причиной назвали то, что такое выражение убеждений разжигают ненависть и вызывают гнев у некоторых клиентов.

«Я не понимаю, почему ношение украинского флага на груди должно быть чем-то оскорбительным, когда в то же время кассиры спрашивают клиентов, не хотят ли они сделать пожертвование в поддержку украинцев», — пожаловалась она. Она добавила, что многие сотрудники не в восторге от этого предписания и не понимают мотивов руководства.