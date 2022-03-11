В то время как повсюду развеваются сине-желтые флаги в поддержку Украины и все больше компаний пытаются помочь военным беженцам, руководство AS Kaubamaja запретило своим подчиненным носить на груди украинский флаг рабочих местах.
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Kaubamaja запретил своим сотрудникам носить цвета украинского флага. Но потом передумал
Kaubamaja запретил своим сотрудникам носить цвета украинского флага. Но потом передумал
Женщина, работающая в Kaubamaja, которая попросила не упоминать ее имя, заявила, что всем работникам запретили носить ленту в цветах флага Украины. Причиной назвали то, что такое выражение убеждений разжигают ненависть и вызывают гнев у некоторых клиентов.