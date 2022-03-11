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Kaubamaja запретил своим сотрудникам носить цвета украинского флага. Но потом передумал

Йенс Раавик
Kaubamaja запретил своим сотрудникам носить цвета украинского флага. Но потом передумал
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Ehkki solidaarsust väljendavaid Ukraina lipuvärve võib praegu kohata avalikus ruumis kõikjal, väidab Kaubamaja töötaja, et tema juhid hindasid lipulindi kandmise tööpostil vaenu õhutavaks. Hiljem otsus muudeti.
Ehkki solidaarsust väljendavaid Ukraina lipuvärve võib praegu kohata avalikus ruumis kõikjal, väidab Kaubamaja töötaja, et tema juhid hindasid lipulindi kandmise tööpostil vaenu õhutavaks. Hiljem otsus muudeti. Фото: Jens Raavik

В то время как повсюду развеваются сине-желтые флаги в поддержку Украины и все больше компаний пытаются помочь военным беженцам, руководство AS Kaubamaja запретило своим подчиненным носить на груди украинский флаг рабочих местах.

Женщина, работающая в Kaubamaja, которая попросила не упоминать ее имя, заявила, что всем работникам запретили носить ленту в цветах флага Украины. Причиной назвали то, что такое выражение убеждений разжигают ненависть и вызывают гнев у некоторых клиентов.

«Я не понимаю, почему ношение украинского флага на груди должно быть чем-то оскорбительным, когда в то же время кассиры спрашивают клиентов, не хотят ли они сделать пожертвование в поддержку украинцев», — пожаловалась она. Она добавила, что многие сотрудники не в восторге от этого предписания и не понимают мотивов руководства.

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