Вчера утром, 10 марта, центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве.
Несчастный случай на производстве унес жизнь 59-летнего мужчины
Несчастный случай на производстве унес жизнь 59-летнего мужчины
По сообщению Лыунаской префектуры, на территории предприятия Тяхтвере в Тарту 59-летнего мужчину так сильно травмировали выгруженные из грузовика металлические конструкции, что он скончался на месте.
Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
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