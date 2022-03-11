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Несчастный случай на производстве унес жизнь 59-летнего мужчины

rus.postimees.ee
Несчастный случай на производстве унес жизнь 59-летнего мужчины
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Kristjan Teedema / Postimees

Вчера утром, 10 марта, центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве.

По сообщению Лыунаской префектуры, на территории предприятия Тяхтвере в Тарту 59-летнего мужчину так сильно травмировали выгруженные из грузовика металлические конструкции, что он скончался на месте.

Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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