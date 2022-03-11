Семья олимпийского чемпиона Евгения Плющенко своим подписчикам: вы выбрали путь мира или войны?

«Я русский! И я горжусь этим!», - написал он в своем Instagram.

«Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских Играх принёс нашей родине - России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы - русские!»

В англоязычной версии обращения добавлены также призывы «Стоп расизм!», «Стоп фашизм!» и «Стоп геноцид». Он также добавил хэштег #stoprussianhate (прекратите ненавидеть русских – ред.)

Хотя в комментариях к фотографии находятся и те, кто пытается пояснить фигуристу положение вещей - люди осуждают не русских, а политический режим Путина – все же самые популярные ответы просто прославляют Плющенко и Россию.

Еще более резкое сообщение опубликовала Яна Рудковская – жена Евгения Плющенко.