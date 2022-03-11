Популярность всемирно известного фигуриста Евгения Плющенко за последние две недели серьезно снизилась за пределами его родины. Все из-за развязанной РФ войны в Украине, которую фигурист открыто поддерживает.
Семья олимпийского чемпиона Евгения Плющенко своим подписчикам: вы выбрали путь мира или войны?
«Я русский! И я горжусь этим!», - написал он в своем Instagram.
«Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских Играх принёс нашей родине - России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы - русские!»
В англоязычной версии обращения добавлены также призывы «Стоп расизм!», «Стоп фашизм!» и «Стоп геноцид». Он также добавил хэштег #stoprussianhate (прекратите ненавидеть русских – ред.)
Хотя в комментариях к фотографии находятся и те, кто пытается пояснить фигуристу положение вещей - люди осуждают не русских, а политический режим Путина – все же самые популярные ответы просто прославляют Плющенко и Россию.
Еще более резкое сообщение опубликовала Яна Рудковская – жена Евгения Плющенко.
«Мы живем в России ! Мы гордимся тем , что мы - русские! Прежде чем писать проклятия: нам, нашим семьям и нашим детям, подумайте на какую тропу Вы встали ? На тропу войны или мира ! ?Те кто строчат русским людям этот бред 24 часа в сутки и распространяет fake news из Украины должны уяснить очевидные вещи ! А именно !!!! Вы ещё больше разжигаете огонь ненависти между нашими странами и народами! Уясните следующие важные месседжи от нас !!! Мы этого не стесняемся и точно не боимся !! Более того мы - гордимся этим !!!!»