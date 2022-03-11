Улицы центра Одессы, где полно ресторанов и магазинов, по которым, особенно летом, ходят толпы туристов, теперь почти пусты, пишет Postimees.
POSTIMEES В ОДЕССЕ ⟩ Памятник Ришелье обложили мешками с песком, на Потемкинской лестнице царит тишина
Памятник Ришелье обложили мешками с песком, на Потемкинской лестнице царит тишина
По сравнению со столицей Киевом и другими городами Украины портовый город отличается тем, что в свободном доступе находятся продукты питания и другие предметы первой необходимости. Выбор товаров хороший и очередей в кассах практически нет.
Доступ к основным достопримечательностям Одессы - памятнику французскому герцогу де Ришелье - обложенному сотнями мешков с песком, и близлежащей Потёмкинской лестнице перекрыт баррикадами и металлическими заграждениями. Наряду с военными вооруженные курсанты местного военного училища проверяют документы у немногочисленных прохожих.
Чтобы ввести военных противника в заблуждение, украинцы убрали с дорог и улиц все привычные знаки и таблички. Их заменили различные сообщения, адресованные злоумышленникам.