Пт, 11.03.2022
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Россия планирует усилить свои западные границы

BNS
Россия планирует усилить свои западные границы
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Встреча Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Встреча Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Фото: Alexey Nikolsky

Россия планирует усилить свои западные границы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Путин 24 февраля сообщил о начале "военной спецоперации" на Украине. Министр обороны РФ Шойгу 1 марта сказал, что военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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