Россия планирует усилить свои западные границы

"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.