На этой неделе Тартуский университет сообщил, что в следующем учебном году не будет принимать на учебу новых студентов из России и Беларуси. Это принесло с собой скоординированную атаку троллей в социальных сетях, пишет Postimees.
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Российские интернет-тролли атаковали с соцсетях Тартуский университет
Российские интернет-тролли атаковали с соцсетях Тартуский университет
Университет обратился и в Полицию безопасности, которая после быстрого анализа пришла к выводу, что атака была скоординированной.