Пт, 11.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Российские интернет-тролли атаковали в соцсетях Тартуский университет

Мейнхард Пулк
Российские интернет-тролли атаковали в соцсетях Тартуский университет
Facebook LinkedIn OK Twitter
Тартуский университет атаковали тролли.
Тартуский университет атаковали тролли. Фото: Kollaaž

На этой неделе Тартуский университет сообщил, что в следующем учебном году не будет принимать на учебу новых студентов из России и Беларуси. Это принесло с собой скоординированную атаку троллей в социальных сетях, пишет Postimees.

Университет обратился и в Полицию безопасности, которая после быстрого анализа пришла к выводу, что атака была скоординированной.

Руководитель по международному сотрудничеству вуза Кристи Керге подтвердила Postimees, что атаки произошли. Она попросила рассмотреть картину шире и научить людей распознавать атаки: «Мы не хотим начинать новые дискуссии об атаках, напрямую касающиеся университета».

Ключевые слова
Наверх