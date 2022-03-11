Разведка Эстонии: Россия продолжает подготовку к наступлению на Киев и перегруппировывает войска

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В течение последних суток значительных изменений в обстановке не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки охвата нескольких городов, гуманитарные коридоры для выхода гражданских работают лишь частично и прерываются из-за перестрелок со стороны россиян. В то же время продолжается перегруппировка ВС РФ и масштабный подвоз боеприпасов и топлива к ударным группировкам.

Предположительно ведется подготовка к продолжению наступления. Направление основного удара пока неизвестно: наступательные действия могут быть нацелены либо на Киев, либо, скорее всего, на расширение захваченных территорий на востоке Украины с целью их объединения с оккупированными территориями на юге.

Киевское направление (Север)

Значительных изменений в обстановке не произошло. ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на город и перегруппировывают войска. Передовые и разведывательные отряды российских войск уже находятся в некоторых пригородах Киева. На прочих направлениях ВС РФ могут достигнуть окрестностей города ориентировочно через несколько дней.

Заметны признаки перегруппировки подразделений, наступающих на Киев с восточного направлений (прежде всего речь идет о соединениях 2-й гвардейской общевойсковой армии и 40-й гвардейской танковой дивизии), по этой причине их продвижение замедлилось. Срыв темпов наступления также объясняется возросшим в последние дни активным сопротивлением вооруженных сил Украины (ВСУ).

Например, 10 марта, в городе Бровары, что примерно в 25 километрах от Киева, колонна ВС РФ понесла значительные потери. Имеются сведения о контратаках и ударах ВСУ по линиям коммуникации российской армии на линии Сумы – Киев.

Черниговско-Киевское направление (Северо-Восток)

Также поступает информация о блокировании Чернигова с юга. Поскольку как сам город, так и другие важные транспортные артерии остаются под контролем ВСУ, российские подразделения вынуждены обтекать украинскую группировку по рокадным дорогам.

На этом направлении ВС РФ до сих пор не удалось прорваться и выйти на оперативный простор. Удержание Чернигова ВСУ сковало движение российских войск и, вероятнее всего, сорвало планы ВС РФ по полному окружению Киева.

Харьковское направление (Восток)

На фронте без перемен. 6-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии пытаются обойти город и продолжить движение на юго-запад. Эта группировка движется на встречу силам, действующим на рубеже Донецк – Луганск: вероятнее всего, их задача заключается в перерезании коммуникаций и захлопывании крышки котла над восточной группировкой ВСУ.

Рубеж Донецк – Луганск

8-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии продолжают пытаться отрезать войска ВСУ, которые до этого занимали оборонительные позиции на Донбассе. ВСУ проводят контрудары в районе Мариуполя.

Подразделения ВС РФ продолжают предпринимать не особо удачные попытки продвижения в сторону Запорожья.

Крымское направление (Юг)