Какую медпомощь могут получить украинские беженцы в Эстонии?

Советник отдела коммуникации Министерства социальных дел Елена Земскова рассказала, что 8 марта правительство одобрило распоряжение о предоставлении временной защиты украинским военным беженцам. Начиная с 9 марта Департамент полиции и погранохраны принимает от украинских военных беженцев заявления на получение временной защиты и выдает им временный вид на жительство сроком на один год. Вид на жительство дает военным беженцам доступ к рынку труда, образованию и социальной защите.

«Украинские военные беженцы, получившие вид на жительство, приравниваются к жителям Эстонии с вытекающими из этого статуса правами: правом на медицинское страхование, медицинскую помощь, льготы на выписанные лекарства и т.д», - уточняет Земскова.

Украинские беженцы, получившие вид на жительство и эстонский личный код, не получают медицинскую страховку автоматически, однако они могут ходатайствовать о медицинском страховании на тех же условиях, что и остальные жители Эстонии.

«Например, право на страховку получает человек, проработавший месяц по трудовому договору в Эстонии или зарегистрированный в качестве безработного в Кассе по безработице, - поясняет она. - К застрахованным также приравниваются дети, беременные, пенсионеры, студенты и другие лица в соответствии с Законом о медицинском страховании».

В пунктах приема беженцев в Таллинне, Тарту, Раквере и Пярну первичный медицинский осмотр беженцев проводит скорая помощь. «Медосмотр проводится с целью определить тех, кто нуждается в немедленной медицинской помощи или госпитализации. В пунктах приема также организовано тестирование беженцев на коронавирус, - рассказывает советник отдела коммуникации Министерства социальных дел. - Беженцам оказывается неотложная помощь, при необходимости выписываются рецепты, также их направляют на дополнительный медицинский осмотр или, например, на вакцинацию от COVID-19».

Начиная с прошлой недели также работает сеть дежурных центров семейных врачей, которые готовы принимать пациентов вне своих списков. Перечень центров семейных врачей, куда могут обратиться беженцы в случае проблем со здоровьем, можно найти на странице Больничной кассы: www.haigekassa.ee.

«Там же есть перечень медицинских учреждений, в которые могут обращаться беженцы из Украины по поводу дополнительного или общего медицинского обследования для того, чтобы получить общую картину состояния здоровья, сдать анализы на инфекции, пройти вакцинацию, лечение или получить назначение лекарств, - добавляет Земскова. - Вопросы об организации медицинских услуг можно задать по телефону 1247, с вопросами, связанными со здоровьем, можно обратиться по телефону семейных врачей 1220».

А что делать людям с онкологией и другими серьезными заболеваниями? «До получения медицинской страховки украинским беженцам должно быть обеспечено необходимое лечение, если отсрочка или отказ от лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, - отвечает специалист Министерства социальных дел. - Лечение рака относится к неотложной врачебной помощи, поэтому в таком случае человеку следует обратиться в Северо-Эстонскую Региональную больницу или в Клинику Тартуского университета, где он пройдет общий медицинский осмотр, а затем будет направлен на дальнейшее лечение. Если речь идет о ребенке, то следует обратиться в Таллиннскую детскую больницу».