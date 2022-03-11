Директор ЦРУ: у Путина нет конечной цели в войне против Украины

Как сообщает ABC News об этом Бернс сказал на заседании Комитета Сената США по разведке.

В частности, как сказал Бернс, Путин продолжает соглашаться на переговоры с Украиной о урегулировании по тактическим причинам, поскольку он "не имеет устойчивой конечной цели" своего вторжения.

"Учитывая репутацию Путина, учитывая, что он ненавидит действовать, как он считает, с позиции слабости, что он должен признавать или воспринимать ошибки, - это наверняка рискованное дело для него (продолжать войну - прим.)", - сказал Бернс.

Также директор ЦРУ заявил, что Путин превращает Россию в "пропагандистский пузырь".

"Я не верю, что он может оградить (россиян) на неопределенный срок от правды, особенно когда реальность начинает прокалывать этот пузырь. Увеличиваются реальные данные об убитых и раненых, поступающих в дома. Реальность экономических последствий для обычных россиян... Реальность ужасных кадров больниц и школ, подвергающихся бомбардировкам в Украине, а также большое количество жертв среди гражданского населения. Я не думаю, что он может скрыть правду на неопределенный срок", - подчеркнул Бернс.

В то же время он отметил необходимость сосредоточить внимание на потенциальном применении Россией химического оружия как под видом "операции под чужим флагом", так и напрямую.