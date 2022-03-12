Символом войны в Украине стали беженцы. Бегут люди, у домов которых идет беспорядочная стрельба и рвутся бомбы. Бегут люди, понимающие, что завтра они могут получить повестку и отправиться туда, где будет нужно убивать и очень велик риск быть убитым.. Бегут люди, спасающие детей от ужасов войны или перспективы надолго оказаться в списках изгоев для всего мира. Бегут те, кто пытается свести дебет с кредитом и понимает, что ситуация дает последний шанс, которого завтра может уже не быть, а жить хочется.
Лицо недели ⟩ Добежать и остаться в живых, принять и остаться людьми
Эстония раскрыла свои объятия и принимает украинских беженцев с небывалым до сих пор радушием. Страна, к закрытой позиции которой и осторожности по отношению к новоприбывшим все давно привыкли, сегодня показывает себя очень душевной и хлебосольной хозяйкой: создаются условия, централизованно принимаются люди, предоставляется жилье и работа. Немыслимое еще две недели назад великодушие в предоставлении видов на жительство иностранцам за один день! Желание помочь оказавшимся в беде людям сняло ряд табу, которые, как казалось, являются настолько непререкаемыми, что скорее Земля сойдет с орбиты, чем Эстония хоть в чем-то изменит выбранную ею политику.
Приезжающим из Украины людям сейчас дается главное: кров, хлеб, работа и мирное небо над головой. Да, страшно за оставленный дом, страшно за оставшихся там родственников, страшно за страну, но хотя бы дети могут засыпать и просыпаться в мирной тишине, их есть чем кормить и где лечить. На какое-то время эта проблема решена.
Люди бегут и с другой стороны. По данным пограничников, за первую неделю войны в Украине только в Нарвском погранпункте границу в сторону Эстонии пересекли 12 000 россиян. Ее пересекают и на других направлениях, а европейские родственники по всем каналам выясняют, как можно вытащить своих из захлопывающихся стран раньше, чем они погрузятся в тотальный экономический коллапс, а парней призывного возраста заберут на фронт — убивать и умирать.
Будем честными. Среди бегущих со всех сторон есть немало тех, кто сейчас пытается воспользоваться ситуацией и добраться-таки до сытой Европы, которая раньше казалась сказочным, но недоступным пряником. Такие, понятно, бегут со всех направлений, и ими должны заниматься правоохранительные органы. Как и теми, кто, опять же, пользуясь ситуацией, пробирается тропами беженцев, чтобы заниматься здесь гнусными делами.
Нам же сейчас нужно собрать остатки разума и попытаться остаться людьми. Во-первых, не разносить идиотские - и на первый, и даже седьмой взгляд - слухи о нападениях на "знакомых знакомой знакомого". О каждом реальном инциденте необходимо информировать полицию, а не соцсети. Есть и СМИ, которые готовы говорить с непосредственными участниками событий. Во-вторых, не упражняться в острословии на национальные и мировоззренческие темы ради развлечения. Каждое слово, каждая якобы юмористическая картинка, унижающая или оскорбляющая человека, сегодня является ракетой, пущенной в сторону мирного населения. В-третьих, нужно позаботиться о детях, которые слушают, о чем говорят взрослые, чувствуют напряжение и ненависть. Потерявший чувство уверенности и безопасности ребенок — нездоровый взрослый в будущем. В-четвертых, не будем терять человечности: оказаться в ситуации украинцев сейчас может каждый из нас. Оружия, ненависти, глупости в современном мире больше, чем достаточно, а спичка рядом с пороховой бочкой уже зажжена.