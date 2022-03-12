Лицо недели ⟩ Добежать и остаться в живых, принять и остаться людьми

Эстония раскрыла свои объятия и принимает украинских беженцев с небывалым до сих пор радушием. Страна, к закрытой позиции которой и осторожности по отношению к новоприбывшим все давно привыкли, сегодня показывает себя очень душевной и хлебосольной хозяйкой: создаются условия, централизованно принимаются люди, предоставляется жилье и работа. Немыслимое еще две недели назад великодушие в предоставлении видов на жительство иностранцам за один день! Желание помочь оказавшимся в беде людям сняло ряд табу, которые, как казалось, являются настолько непререкаемыми, что скорее Земля сойдет с орбиты, чем Эстония хоть в чем-то изменит выбранную ею политику.

Приезжающим из Украины людям сейчас дается главное: кров, хлеб, работа и мирное небо над головой. Да, страшно за оставленный дом, страшно за оставшихся там родственников, страшно за страну, но хотя бы дети могут засыпать и просыпаться в мирной тишине, их есть чем кормить и где лечить. На какое-то время эта проблема решена.

Люди бегут и с другой стороны. По данным пограничников, за первую неделю войны в Украине только в Нарвском погранпункте границу в сторону Эстонии пересекли 12 000 россиян. Ее пересекают и на других направлениях, а европейские родственники по всем каналам выясняют, как можно вытащить своих из захлопывающихся стран раньше, чем они погрузятся в тотальный экономический коллапс, а парней призывного возраста заберут на фронт — убивать и умирать.

Будем честными. Среди бегущих со всех сторон есть немало тех, кто сейчас пытается воспользоваться ситуацией и добраться-таки до сытой Европы, которая раньше казалась сказочным, но недоступным пряником. Такие, понятно, бегут со всех направлений, и ими должны заниматься правоохранительные органы. Как и теми, кто, опять же, пользуясь ситуацией, пробирается тропами беженцев, чтобы заниматься здесь гнусными делами.