«Ювентус» отказался от подписания игроков «Челси»

Активы российского олигарха Романа Абрамовича были заморожены из-за санкций Великобритании. В их число вошел и футбольных клуб «Челси». Из-за санкций клуб скован по рукам и ногам, поэтому «Челси» откажется от продажи своих игроков ближайшим летом, сообщает Sport.ua.