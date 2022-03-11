Активы российского олигарха Романа Абрамовича были заморожены из-за санкций Великобритании. В их число вошел и футбольных клуб «Челси». Из-за санкций клуб скован по рукам и ногам, поэтому «Челси» откажется от продажи своих игроков ближайшим летом, сообщает Sport.ua.
«Ювентус» отказался от подписания игроков «Челси»
«Ювентус» отказался от подписания игроков «Челси»
Это повлияет на трансферные планы «Ювентуса», который интересовался тремя игроками «Челси»: Кристианом Пулишичем, Хакимом Зиешем и Жоржиньо.
Также «Ювентус» рассматривает возможность подписания защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом станет свободным агентом.