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«Ювентус» отказался от подписания игроков «Челси»

rus.postimees.ee
«Ювентус» отказался от подписания игроков «Челси»
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Матч между "Челси" и "Ювентусом".
Матч между "Челси" и "Ювентусом". Фото: Facundo Arrizabalaga

Активы российского олигарха Романа Абрамовича были заморожены из-за санкций Великобритании. В их число вошел и футбольных клуб «Челси». Из-за санкций клуб скован по рукам и ногам, поэтому «Челси» откажется от продажи своих игроков ближайшим летом, сообщает Sport.ua.

Это повлияет на трансферные планы «Ювентуса», который интересовался тремя игроками «Челси»: Кристианом Пулишичем, Хакимом Зиешем и Жоржиньо.

Также «Ювентус» рассматривает возможность подписания защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом станет свободным агентом.

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