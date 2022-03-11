Первая встреча глав МИД России и Украины закончилась безрезультатно. Что это было?

Спустя две недели после начала вторжения России на территорию Украины впервые состоялись переговоры высокопоставленных представителей правительств двух стран - министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Встреча прошла в Анталье при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

О том, что стороны не ждали от этой встречи прорыва, еще до ее начала откровенно заявил украинский министр. Не ждать чудес призывал и глава турецкого МИД. Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последние недели неоднократно разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пытаясь предотвратить, а позднее - остановить военный конфликт, тоже говорил, что не ожидает дипломатического урегулирования "в ближайшее часы и дни".

Встреча Лаврова и Кулебы продолжалась полтора часа, после чего оба ответили на вопросы журналистов. Из их слов стало ясно, что пессимистичные прогнозы оправдались.

Дмитрий Кулеба после переговоров в Анталье заявил, что "приехал на встречу с гуманитарной целью: организовать гуманитарный коридор в и из Мариуполя", добавив, что Лавров "не был готов взять на себя обязательства [о гуманитарном коридоре]. Не удалось, по словам Кулебы, договориться и о прекращении огня на 24 часа.

По словам российского министра, эти и другие темы обсуждаются на переговорах в Беловежской пуще, где Россию представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, а Украину - команда во главе с советником руководителя офиса президента Михаилом Подоляком. Сергей Лавров призвал не смешивать эти форматы, как, по его словам, стремятся делать украинские переговорщики.

"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня - здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня, - заявил журналистам министр иностранных дел России. - Все эти предложения и последовательность шагов, изложенная в предложениях, хорошо известна украинской стороне".

Би-би-си попросила российских, европейских и американских специалистов по международным отношениям оценить переговоры в Анталье.

Задачи максимум и минимум

Задачей максимум для обеих сторон было бы установить перемирие, а задачей минимум - найти вопросы, по которым было бы достигнуто согласие, сказал Би-би-си исполняющий обязанности директора американского Института Кеннана Уильям Померанц.

"Но это, похоже, также находится вне досягаемости сторон в настоящее время", - сказал он.

Во время военного конфликта первые переговоры на высоком уровне редко приносят какие-то конкретные результаты, но важно уже то, что они состоялись, считает младший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Андрас Рач.

Причина отсутствия позитивных новостей со встречи в том, что Россия не смогла за две недели достичь значимых военных результатов, а потому у нее нет готовности останавливать наступление, говорит эксперт.