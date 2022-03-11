Расположенный в Ласнамяэ по адресу ул. Паэ, 1 Ласнамяэский спортивный комплекс ждут обновления. Рядом с существующим зданием в ближайшие годы будет воздвигнут новый спортивный центр, недавно же закончился сбор идей относительно того, как можно было бы использовать помещения старого здания.
Жители Таллинна предложили ряд идей по обновлению Ласнамяэского спортивного комплекса
«Жителям Таллинна небезразлично будущее Ласнамяэского спортивного комплекса, многие одобрили наше предложение сохранить здание. Существующее здание и спортивное сооружение, которое появится рядом с ним, будут рассматриваться как одно целое и можно с уверенностью сказать, что функции старого здания во многом сохранятся, но мы обязательно увеличим возможности участия в кружках по интересам и в культурной деятельности», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Сейчас помещения Ласнамяэского спортивного комплекса используются школой, несколькими спортивными клубами и рядом других недоходных объединений. Новый спортивный центр будет построен на территории между Паэской гимназией и стадионом.
В ходе подготовленного недавно аудита здания Паэ, 1 выяснилось, что несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и его можно реконструировать. За сохранение здания выступают как государственный департамент охраны памятников старины, столичный департамент городского планирования, так и управа района Ласнамяэ.
«Многие поступившие нам предложения касались возможности строительства в здании на ул. Паэ, 1 бассейна. При том, что с технической и финансовой точек зрения это вряд ли осуществимо, уже в следующем году планируется начать строительные работы по возведению 50-метрового бассейна неподалеку от ледового холла "Тондираба". Помимо бассейна там будут работать спа и оснащенный трибунами зал для игр с мячом, а рядом будет разбита парковка», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.