Жители Таллинна предложили ряд идей по обновлению Ласнамяэского спортивного комплекса

«Жителям Таллинна небезразлично будущее Ласнамяэского спортивного комплекса, многие одобрили наше предложение сохранить здание. Существующее здание и спортивное сооружение, которое появится рядом с ним, будут рассматриваться как одно целое и можно с уверенностью сказать, что функции старого здания во многом сохранятся, но мы обязательно увеличим возможности участия в кружках по интересам и в культурной деятельности», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Сейчас помещения Ласнамяэского спортивного комплекса используются школой, несколькими спортивными клубами и рядом других недоходных объединений. Новый спортивный центр будет построен на территории между Паэской гимназией и стадионом.

В ходе подготовленного недавно аудита здания Паэ, 1 выяснилось, что несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и его можно реконструировать. За сохранение здания выступают как государственный департамент охраны памятников старины, столичный департамент городского планирования, так и управа района Ласнамяэ.