Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально утвердил санкции в отношении экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, сообщает Sport.ua.
УАФ ввела санкции в отношении Анатолия Тимощука
Они предусматривают следующее:
— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Напомним, что санкции в отношении Тимощука были применены из-за того, что сначала российской агрессии против Украины Анатолий Тимощук не выразил поддержку родной стране и не осудил военное вторжение Российской Федерации.
Учитывая то, что Тимощук продолжает работать в санкт-петербургском "Зените", комитет расценивает его действия как вред имиджу украинского футбола, согласно с пунктом 1.4, ч.1 статьи 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.