УАФ ввела санкции в отношении Анатолия Тимощука

Они предусматривают следующее:

— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Напомним, что санкции в отношении Тимощука были применены из-за того, что сначала российской агрессии против Украины Анатолий Тимощук не выразил поддержку родной стране и не осудил военное вторжение Российской Федерации.