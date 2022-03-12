От редакции ⟩ Путин — не Россия, Лукашенко — не Белоруссия

Социологические исследования показывают, что Путин и Лукашенко — это не президенты молодежи (читай - потенциальных студентов эстонских вузов), обоих поддерживают, в основном, более пожилые граждане. За что же тогда наказывать молодых россиян, которые никогда не голосовали за действующего президента, не одобряют его политику и действия в Украине, мечтают о совсем другой жизни и отношениях с соседями? Именно они сейчас каждый день бесстрашно выходят на улицы городов по всей России и протестуют против войны, рискуя быть арестованными, избитыми или даже убитыми.

Или в чем виноваты молодые белорусы, которые открыли свои дома для украинцев и принимают их как родных, или, не зная сна и отдыха, помогают военным беженцам с пересечением границы, собирают для них гуманитарную помощь и пожертвования? Очевидно, что все эти люди разделяют и наши ценности тоже, стыдно наказывать их только за то, что они россияне или белорусы.

Проректор Тартуского университета по учебной части Ауне Валк назвала в качестве одной из причин принятого решения безопасность: вуз не может проверить настрой принимаемых кандидатов в студенты, а среди поступающих могут оказаться и те, чьи цели и намерения не связаны с образованием. Кажется, в этом объяснении вуза нарушена логика, ведь других иностранных студентов Эстония тоже не проверяет на благонадежность. А вдруг среди них есть те, кто хочет злонамеренно использовать возможности, предлагающиеся в нашей стране, для поддержки агрессии против Украины? Такое нельзя исключать! При подобном подходе в этом случае все иностранные студенты — потенциальная угроза безопасности.

Университеты даже в непростые времена должны оставаться территорией просвещения, свободы, справедливости и равенства. Россияне и белорусы, поддерживающие режим, никогда не поедут учиться в Эстонию, они будут относиться к ней как недружественному государству, обложившему со всех сторон санкциями и желающему навредить. Чему хорошему там могут научить?