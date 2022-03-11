За последние две недели почти тысяча человек изъявили желание вступить в Кайтиселийт и Найскодукайтсе.
Вступить в Кайтселийт и Найскодукайтсе захотела почти тысяча человек
Вице-канцлер по оборонной политике Министерства обороны Туули Дунетон в пятницу отметила, что военной угрозы Эстонии по-прежнему нет. «Все российские части, которые обычно находятся по другую сторону границы с Эстонией, воюют в Украине, — сказала Дунетон, по словам которой, воля эстонцев к защите высока, поэтому за последние две недели почти 700 человек подали заявления о вступлении в Кайтселийт и почти 300 человек - в Найскодукайтсе. - В случае с Найскодукайтсе те, кто хочет присоединиться, составляют почти 10 процентов от нынешнего количества членов».
Организация Найскодукайтсе также создала мобильное приложение национальной обороны "Be Ready", которое за последние две недели скачали 17 000 человек, а общее количество пользователей приложения превышает 60 000 человек.
«Хотела бы подчеркнуть и то, что сейчас легко распространить какую угодно дезинформацию, и стоит быть очень осторожным, где и из какого источника распространяется информация. Цель состоит в том, чтобы разобщить людей в Эстонии и создать напряженность в обществе», — сказала Дунетон.
Как отметила Дунетон, переданное Эстонией Украине оружие стоимостью почти 220 млн евро уже достигло пункта назначения.