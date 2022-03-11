Вступить в Кайтселийт и Найскодукайтсе захотела почти тысяча человек

Вице-канцлер по оборонной политике Министерства обороны Туули Дунетон в пятницу отметила, что военной угрозы Эстонии по-прежнему нет. «Все российские части, которые обычно находятся по другую сторону границы с Эстонией, воюют в Украине, — сказала Дунетон, по словам которой, воля эстонцев к защите высока, поэтому за последние две недели почти 700 человек подали заявления о вступлении в Кайтселийт и почти 300 человек - в Найскодукайтсе. - В случае с Найскодукайтсе те, кто хочет присоединиться, составляют почти 10 процентов от нынешнего количества членов».