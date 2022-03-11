Заявление о назначении школы по месту жительства в Таллинне можно подать до 15 марта

Согласно данным регистра народонаселения, в этом году в Таллинне школьного возраста достигнут 4573 ребенка. До 15 марта зарегистрированные жители Таллинна могут подать ходатайство о назначении ребенку муниципальной школы по месту жительства.

Заявление можно подать в среде ekool.eu или в Таллиннском департаменте образования (бульвар Эстония, 5а). Заявления, представленные как через среду eKool, так и на бумаге, будут рассмотрены после 15 марта.

Если ходатайство было представлено через среду eKool, то оповещение о назначении школы поступит на электронную почту родителя не позднее 20 мая. Если заявление было подано на бумаге, то ответ поступит по почте на адрес, по которому ребенок зарегистрирован.

В соответствии с Законом об основной школе и гимназии, а также порядком назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей. Если желающих поступить в ту или иную школу больше, чем мест, то учитывается и дата внесения данных о месте жительства.

Школа по месту жительства назначается ребенку и в том случае, если ходатайство не было подано. В этом случае за основу берутся данные регистра народонаселения. Родителям все же стоит подать ходатайство, поскольку оно содержит важные с точки зрения назначения школы сведения, в том числе о языке обучения и наличия братьев или сестер, обучающихся в той же школе.