За последние две недели в Эстонию въехали 14 265 граждан Украины

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, в период с 27 февраля по 10 марта в Эстонию прибыло 14 265 граждан Украины и членов их семей. Среди прибывших украинцев было не менее 4953 детей, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.ee.