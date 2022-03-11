По данным Департамента полиции и пограничной охраны, в период с 27 февраля по 10 марта в Эстонию прибыло 14 265 граждан Украины и членов их семей. Среди прибывших украинцев было не менее 4953 детей, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.ee.
За последние две недели в Эстонию въехали 14 265 граждан Украины
За последние две недели в Эстонию въехали 14 265 граждан Украины
Из всех прибывших 3476 человек находились в Эстонии транзитом. Таким образом, ожидается, что в стране остались 10 789 граждан Украины. Среди прибывших есть и граждане Украины, которые имели право находиться в Эстонии до 24 февраля.