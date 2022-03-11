Сборная Эстонии по гандболу выйдет на отборочные матчи чемпионата мира практически в лучшем составе

Отборочная серия на чемпионат мира началась для Эстонии в ноябре, когда на прошедшем в Финляндии турнире подгруппы сборная заняла второе место. Австрия, как участвовавшая в январе в финале чемпионата Европы, прошла сразу во второй этап. Напомним, что Эстония и Австрия были в той же подгруппе и на прошлой серии игр чемпионата Европы. Тогда эстонцы проиграли в Граце со счетом 28:31 (16:16), а в Таллинне проиграли со счетом 27:31 (13:18).

На предстоящие отборочные игры эстонская сборная отправится практически в лучшем составе. Не хватает лишь пары линейных игроков, поскольку Хендрик Варул восстанавливается после травмы, а Арми Пярт не может выехать из Финляндии, поскольку должен исполнять свои рабочие обязанности там. Сборная соберется в понедельник в Таллинне, а в среду отправится в Австрию через Швейцарию.

«Выбор в каком-то смысле усложнился, потому что у нас много опытных и хороших игроков. Но параллельно в прошлом году на турнирах в Бахрейне и Риге мы дали также возможность и молодым – многие воспользовались этим шансом. Так, например, играли Давид Мампориа и Михкель Лыпп», - сказал главный тренер Томас Сивертссон, набравший в сборную 17 игроков.

В составе команды такие звезды как Майт Патрайл, Денер Яанимаа, Мартин Йоханссон и Карл Тоом. Яаанимаа и Патрайл выступали вместе в последний раз в футболках сборной Эстонии 11 месяцев назад в Таллинне – именно против Австрии, с которой предстоит сразиться и в этот раз.

«Майт присоединится к нам лишь в Австрии, потому что у него еще игра в Германии. Он очень опытный игрок и у него своя роль в команде, так что я не вижу никакой проблемы в том, что он не примет участие в тренировках в Таллинне. В воскресенье станет также ясно, сможет ли Альфред Тиммо выйти после травмы на площадку в Норвегии – тем самым станет понятно, войдет ли он в состав сборной», - добавил Сивертссон.