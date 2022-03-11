Целью проведения конкурса проектов было определение лучшего решения для объединения школы по интересам «Кулло», библиотеки и молодежного центра Кристийне, чтобы в этом здании, ориентированном в первую очередь на молодежь, удачно сочетались пространственное и функциональное наполнение.
Много фото ⟩ Объявлены победители архитектурного конкурса проектов центра по интересам «Кулло» и парка Лёвенру
Архитектурный конкурс выиграл эскиз «Солнце», представленный архитектурными бюро Kuu OÜ и Nikita Atikin OÜ, его авторы - Койт Оялийв и Кристель Нийсуке.
Председатель жюри, архитектор Таллиннского центра компетенций по формированию пространства Яак-Адам Лоовеэр, отметил, что новое здание будет отличать ясная внутренняя логистика и хороший баланс между компактностью и простором. «Террасы станут приятным переходом между парком и помещениями. Компактность и способ размещения здания на данном грунте, а также органичная структура дорожек позволят парку Лёвенру охватить здание по кругу», — сказал Лоовеэр.
Вице-мэр Вадим Белобровцев сказал, что одним из приоритетов Таллинна по-прежнему является образование, поэтому инвестиции и расходы на деятельность в этой сфере растут из года в год. «Мы хотим, чтобы Таллинн лидировал в мире не только по учебным результатам, но чтобы и наши ученики были счастливы, поэтому нужно предложить им достойные условия для саморазвития также вне школы», — пояснил Белобровцев.
«Старейшая и крупнейшая в Эстонии школа по интересам предлагала занятия многим поколениям. Разнообразная деятельность «Кулло» стала своего рода мостиком между прошлым и будущим, поддерживая из поколения в поколение традиции хорового пения и народного танца - и позволила развить свои таланты многим одаренным людям.
Чтобы эти традиции продолжились, мы строим новое современное здание учебного центра, которое и впредь продолжит предлагать молодежи разнообразные развивающие занятия».
Директор Таллиннского центра по интересам «Кулло» Ронне Сяра отметил, что коллектив хотел бы, чтобы в здании сформировалась синергия пространства, функциональности и человеческой деятельности, а также чтобы здание вписывалось в окружающее пространство и парк. «Новое здание должно быть современным, разнообразным, способствующим развитию актуальных для будущего навыков и творческого начала, чтобы его суть в качестве школы по интересам сохранилась, но также была дополнена новыми возможностями», — сказал Сяра.
В новом здании расположатся три учреждения – больше половины площади займет «Кулло», также там будут действовать молодежный центр Кристийне и новый филиал библиотеки Кристийне. Общая зона с кафе и галереей призвана объединить учреждения. Также в здании будет зал на 300 мест. Двор центра, согласно проекту, должен естественным образом слиться с парком Лёвенру, формируя общее пространство, открытое для всех. В парковой зоне будет восстановлен и сохранен его исторический облик. Во дворе расположится зона для обучения на свежем воздухе и будут созданы условия для активного времяпрепровождения.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе добавил, что перед составлением исходного задания архитектурного конкурса дети, родители и работники центра были привлечены к участию в исследовании на тему того, каким должно стать новое здание, чтобы радовать посетителей. Также ко вниманию были приняты пожелания жителей района, чтобы здание могло успешно выполнять функции, необходимые для местной общины.
«Радостно, что при создании проекта нового здания “Кулло” были учтены интересы целевых групп, что позволит разместить здесь библиотеку и молодежный центр, — сказал Рийбе. – Люди также поделились с нами интересными идеями о том, как оформить двор здания и вписать его в парк Лёвенру, например, создать зону для обучения на улице, объединить двор и парк и создать дополнительные условия для активного отдыха молодежи».
Второе место досталось архитектурному бюро OÜ b210 с работой “Lou”, авторами которой выступили Неле Свернс, Катрин Коов, Кристиан Тааксалу, Мари Хунт, Екатерина Закилова, Руубен-Яан Реккор и Арви Андерсон.
Третьего места удостоилось архитектурное бюро Arhitekt Must OÜ с работой «Лестница в небо», ее авторы – Альвин Ярвинг, Мари Расс, Отт Альвер, Лилль Вольмер, Катарийна Мустасаар, Кайре Койду, Лисетт Лауримяэ и Луиза Мяннилаан.
Поощрительные премии достались работам, представленным архитектурным бюро Molumba OÜ – «Медведица-кайя» (авторы Карли Луйк, Йохан Тали, Харри Каплан и Анн-Кристийн Энтсон)...
...и архитекторами бюро Kadarik Tüür – «Хакатон» (авторы Виктория Андреева, Отт Кадарик, Юла Коппель, Кертту Кылль, Каарель Кюннап, Алексей Петров, Матс Пыллумаа, Михкель Раев, Лийна Соосаар, Кристи Туурманн и Михкель Тююр).
В состав жюри конкурса входили директор центра по интересам «Кулло» Ронне Сяра, архитектор Таллиннского центра компетенций по формированию пространства Яак-Адам Лоовеэр, руководитель проектов отдела строительства и поставок Таллиннского департамента городского имущества Майлис Линде, представители Эстонского Союза архитекторов – архитекторы Иллимар Труверк и Ристо Парве, представитель Эстонского Союза ландшафтных архитекторов – Кристиан Нигуль, а также архитектор Кристийнеской районной управы Тайми Кауп.
Архитектурный конкурс был инициирован Таллиннским департаментом городского имущества в сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления в сентябре прошлого года, условия конкурса были согласованы с Эстонским Союзом архитекторов. Также под патронажем центра стратегического управления весной 2021 года был проведен опрос клиентов «Кулло» с применением методов дизайна услуг. Премиальный фонд конкурса в общей сложности составлял 41 000 евро, в срок были представлены семь проектов.
Площадь нового здания должна будет составлять около 11 000 квадратных метров, на его строительство запланировано выделить 22,6 миллиона евро и по плану работы должны быть закончены в 2025 году.