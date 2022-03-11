Много фото ⟩ Объявлены победители архитектурного конкурса проектов центра по интересам «Кулло» и парка Лёвенру

Архитектурный конкурс выиграл эскиз «Солнце», представленный архитектурными бюро Kuu OÜ и Nikita Atikin OÜ, его авторы - Койт Оялийв и Кристель Нийсуке.

Председатель жюри, архитектор Таллиннского центра компетенций по формированию пространства Яак-Адам Лоовеэр, отметил, что новое здание будет отличать ясная внутренняя логистика и хороший баланс между компактностью и простором. «Террасы станут приятным переходом между парком и помещениями. Компактность и способ размещения здания на данном грунте, а также органичная структура дорожек позволят парку Лёвенру охватить здание по кругу», — сказал Лоовеэр.

Проект, занявший I место. Фото: Управа города Таллинна.

Вице-мэр Вадим Белобровцев сказал, что одним из приоритетов Таллинна по-прежнему является образование, поэтому инвестиции и расходы на деятельность в этой сфере растут из года в год. «Мы хотим, чтобы Таллинн лидировал в мире не только по учебным результатам, но чтобы и наши ученики были счастливы, поэтому нужно предложить им достойные условия для саморазвития также вне школы», — пояснил Белобровцев.

«Старейшая и крупнейшая в Эстонии школа по интересам предлагала занятия многим поколениям. Разнообразная деятельность «Кулло» стала своего рода мостиком между прошлым и будущим, поддерживая из поколения в поколение традиции хорового пения и народного танца - и позволила развить свои таланты многим одаренным людям.

Чтобы эти традиции продолжились, мы строим новое современное здание учебного центра, которое и впредь продолжит предлагать молодежи разнообразные развивающие занятия».

Проект, занявший I место. Фото: Tallinna linnavalitsus

Директор Таллиннского центра по интересам «Кулло» Ронне Сяра отметил, что коллектив хотел бы, чтобы в здании сформировалась синергия пространства, функциональности и человеческой деятельности, а также чтобы здание вписывалось в окружающее пространство и парк. «Новое здание должно быть современным, разнообразным, способствующим развитию актуальных для будущего навыков и творческого начала, чтобы его суть в качестве школы по интересам сохранилась, но также была дополнена новыми возможностями», — сказал Сяра.

Проект, занявший I место. Фото: Управа города Таллинна.

В новом здании расположатся три учреждения – больше половины площади займет «Кулло», также там будут действовать молодежный центр Кристийне и новый филиал библиотеки Кристийне. Общая зона с кафе и галереей призвана объединить учреждения. Также в здании будет зал на 300 мест. Двор центра, согласно проекту, должен естественным образом слиться с парком Лёвенру, формируя общее пространство, открытое для всех. В парковой зоне будет восстановлен и сохранен его исторический облик. Во дворе расположится зона для обучения на свежем воздухе и будут созданы условия для активного времяпрепровождения.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе добавил, что перед составлением исходного задания архитектурного конкурса дети, родители и работники центра были привлечены к участию в исследовании на тему того, каким должно стать новое здание, чтобы радовать посетителей. Также ко вниманию были приняты пожелания жителей района, чтобы здание могло успешно выполнять функции, необходимые для местной общины.