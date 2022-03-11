МИД Эстонии вызвал посла России

Вице-канцлер Рейн Таммсаар отметил, что прямые бомбардировки украинских городов и населенных пунктов и неизбирательные убийства невинных гражданских людей, в том числе женщин и детей, российскими войсками имеют все признаки военного преступления. "Бомбардировка роддома в Мариуполе – это самый отвратительный тому пример. Все страны должны уважать международное гуманитарное право и не нападать на гражданских лиц, - сказал Таммсаар. - Прискорбно, что Россия не дала возможности полноценно эвакуировать мирных жителей и создать безопасные гуманитарные коридоры".

Вице-канцлер Таммсаар также остро обратил внимание посла России на тот факт, что, продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно. Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска с территории Украины.

"Мы также призываем Россию прекратить распространение ложной информации и клеветнические кампании против Украины, украинского руководства и народа, а также ложные утверждения о размещении химического и биологического оружия на территории Украины, - говорится в заявлении МИД Эстонии. - Мы осуждаем использование Россией международных форумов, в которых Россия по-прежнему является членом или имеет право голоса в представлении своего ложного повествования".