Неймар отреагировал на информацию о том, что едва не подрался с Доннаруммой

В своём «инстаграме» Неймар опубликовал переписку с Доннаруммой в WhatsApp.

Доннарумма отправил новость о драке Неймару, написав: «Эй, Ней, извини за вчерашнее, эти новости неприемлемы». Бразильский форвард ответил ему следующим образом: «Мой друг! Такое может случиться в футболе».

Также Неймар раскритиковал журналистов.

«Я ненавижу говорить о новостях… но этот предыдущий пост — ложь. Драки в раздевалке не было! Некомпетентные журналисты пытаются себя пиарить. Может быть, в следующий раз, хорошо?» — написал Неймар в своём «инстаграме».