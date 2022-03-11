Пт, 11.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Неймар отреагировал на информацию о том, что едва не подрался с Доннаруммой

rus.postimees.ee
Неймар отреагировал на информацию о том, что едва не подрался с Доннаруммой
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Неймар, четвертьфинал Кубка мира 2014.
Неймар, четвертьфинал Кубка мира 2014. Фото: Fabrizio Bensch

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опроверг информацию о том, что едва не подрался с голкипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает "Чемпионат".

В своём «инстаграме» Неймар опубликовал переписку с Доннаруммой в WhatsApp.

Доннарумма отправил новость о драке Неймару, написав: «Эй, Ней, извини за вчерашнее, эти новости неприемлемы». Бразильский форвард ответил ему следующим образом: «Мой друг! Такое может случиться в футболе».

Также Неймар раскритиковал журналистов.

«Я ненавижу говорить о новостях… но этот предыдущий пост — ложь. Драки в раздевалке не было! Некомпетентные журналисты пытаются себя пиарить. Может быть, в следующий раз, хорошо?» — написал Неймар в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».

Ключевые слова
Наверх