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Семья донецкого шахтера благополучно добралась до Эстонии

Аймар Алтосаар
Семья донецкого шахтера благополучно добралась до Эстонии
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Ukrainast sõja eest põgenenud perekond hotell Dzingelis Tallinnas.
Ukrainast sõja eest põgenenud perekond hotell Dzingelis Tallinnas. Фото: Madis Veltman

Гостиница Dzingel в таллиннском районе Мяннику полна украинских военных беженцев. Взрослых около 250, детей разного возраста - до 450. Администрация отеля не знает, как долго он будет оставаться в распоряжении украинцев: возможно, Таллиннский департамент социальных дел, отвечающий за организацию размещения беженцев, даст знать, если что-то изменится. Об этом пишет Postimees.

Вестибюль отеля вчера днем ​​был полон детей - одни бежали от ресторана к лифтам, другие стекались в ресторан или другие помещения за вестибюлем.

Были и дети помладше - на руках или на коленях у матерей. Мальчики и девочки постарше сидели на кожаных диванах, погрузившись в смартфоны. Сновали по гостинице одиночные взрослые. Все лифты работали, перевозя жильцов между девятью этажами здания гостиницы.

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