Семья донецкого шахтера благополучно добралась до Эстонии

Гостиница Dzingel в таллиннском районе Мяннику полна украинских военных беженцев. Взрослых около 250, детей разного возраста - до 450. Администрация отеля не знает, как долго он будет оставаться в распоряжении украинцев: возможно, Таллиннский департамент социальных дел, отвечающий за организацию размещения беженцев, даст знать, если что-то изменится. Об этом пишет Postimees.