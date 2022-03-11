«Время играет против Путина»: эксперты о театре военных действий в Украине

Российские власти называют свои действия «спецоперацией» и говорят, что она идет по плану. Однако эксперты подчеркивают, что окруженные города отказываются сдаваться, украинцы встречают российскую армию как захватчиков, и ее наступление продвигается крайне медленно и со значительными потерями.

При этом специалисты ожидают усиления обстрелов городов и блокады или штурма Киева - возможно, для достижения максимального результата перед началом настоящих переговоров.

Наступление российской армии продолжается, хотя оно и оказалось очень медленным - за две недели был захвачен лишь один областной центр, Херсон с населением меньше 300 тыс. человек, и ни одного крупного города, подчеркивает Руслан Левиев, основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Мариуполь остается в блокаде, но не сдается, Харьков даже не окружен, однако российские войска сумели обойти Николаев, продолжают атаковать на Черниговском и Сумском направлениях, говорит специалист.

К западу от Киева российская армия контролирует часть Житомирской трассы, которая имеет принципиальное значение, а также держит под контролем Ирпень и Бучу.

Карта военных действий Фото: BBC

«Видимо, они рассчитывали, что не будет такого ожесточенного сопротивления со стороны местных жителей, территориальных сил обороны и украинской армии, и будет легче захватить города, - считает Левиев. - Этого не случилось, потому что везде - даже в Харькове - их встречают как оккупантов и захватчиков».

С этим отпором Левиев связывает смену тактики российской армии - теперь она окружает города, отрезает их от снабжения, обстреливает их из систем залпового огня, сбрасывает авиабомбы - и предлагает мэрам сдать город, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Но пока и эта тактика не является крайне успешной - мэр ни одного относительно крупного города не пошел на сдачу в обмен на гарантии безопасности. «И понятно, почему: даже если какой-нибудь мэр так сделает, совершенно очевидно, что жители города не согласятся с этим», - говорит Левиев.

Российской армии не хватает личного состава, чтобы брать все крупные украинские города штурмом, предположил в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

«У украинских сил было достаточно времени, чтобы окопаться, подготовить оборонительные позиции, установить структуры командования и управления и разбить городской ландшафт на отдельные секторы многоуровневой обороны, - говорит Гади. - Одним из ключевых факторов в городских боях будет боевой дух. У украинцев до сих пор было в нем преимущество, но это, конечно, может измениться, если города будут отрезаны и в них закончатся припасы».

В материалах публицистов, наблюдающих за ходом конфликта через соцсети, порой встречается оценка, по которой российская армия эту войну проигрывает. Эксперты говорят, что это искаженное представление.