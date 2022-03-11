Пт, 11.03.2022
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Для оказания помощи украинским беженцам полиция применит план чрезвычайной ситуации

rus.postimees.ee
Для оказания помощи украинским беженцам полиция применит план чрезвычайной ситуации
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Эльмар Вахер.
Эльмар Вахер. Фото: Mihkel Maripuu

С сегодняшнего дня, 11 марта, Департамент полиции и погранохраны будет применять план чрезвычайной ситуации, относящийся к массовой иммиграции. Это означает, что действиями, связанными с приемом в Эстонии военных беженцев из Украины, будет руководить Департамент полиции и погранохраны.

«Применения плана разрешения чрезвычайного положения позволит нам лучше помочь военным беженцам из Украины, – сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. – На данный момент число прибывающих в Эстонию военных беженцев достаточно большое и для оказания помощи всем им недостаточно обычной организации работы учреждений. Для таких ситуаций в Эстонии предусмотрены планы разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае массовой иммиграции разрешением чрезвычайной ситуации руководит Департамент полиции и погранохраны».

Использование плана чрезвычайной ситуации даст руководящему учреждению возможность привлекать к разрешению ситуации все необходимые ресурсы и людей.

Департамент полиции и погранохраны создаст объединенный штаб, к работе которого будут привлечены учреждения, связанные с приемом военных беженцев и предлагаемыми им услугами, в том числе Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел, Департамент социального обеспечения и Спасательный департамент. Каждое из этих учреждений будет и дальше выполнять свои задания и отвечает за свою работу, но часть, касающуюся приема военных беженцев, координирует Департамент полиции и погранохраны.

«Наша цель заключается в том, чтобы люди, бежавшие от войны в Украине, могли чувствовать себя в Эстонии безопасно, и чувствовали заботу о себе, и чтобы были гарантированы все необходимые действия. Работая сообща, мы сможем работать лучше», – сказал Вахер.

Руководитель по разрешению чрезвычайной ситуации генеральный – директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. На региональном уровне руководство осуществляется через региональные объединенные штабы, которыми руководят префекты Департамента полиции и погранохраны.

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