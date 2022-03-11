У государства нет долгосрочного плана размещения беженцев

Мэр Тарту Урмас Клаас сообщил Postimees, что они разместили в отелях около двухсот беженцев. «В учреждениях размещения еще есть свободные места. Полных данных о том, сколько беженцев нашли место для проживания у семьи, друзей или знакомых, нет».

Клаас добавил, что в гостиницах города еще есть сотни свободных мест. «Мы ожидаем от Департамента социального страхования, который отвечает за переговоры с отелями, оперативных и эффективных действий по заключению дополнительных соглашений, чтобы мы могли начать направлять приезжих в новые отели», — отметил он.

Кроме того, в Тарту подготовлено спортивное здание на улице Туру, которое при необходимости может принять около 200 беженцев за несколько часов. «Эту мощность также можно увеличить, но нужно учитывать, что спортивное сооружение может быть только временным решением», — подчеркнул мэр.

По словам Клааса, размещение военных беженцев по Эстонии должно быть организовано правительством республики. «Военных беженцев нужно направлять из главных центров приема в Таллинне и Тарту в другие регионы Эстонии на уровне центрального правительства», — сказал он.

В Тарту нет свободных квартир

В Тарту не так много свободных квартир, которые могли бы снять военные беженцы, покинув гостиницу. В Пярнуской городской управе Postimees также сообщили, что до сих пор неясно, сколько времени у самоуправления будет для размещения беженцев и что с ними будет.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что в долгосрочной перспективе размещение военных беженцев затруднено, тогда как острая ситуация к настоящему времени разрешена. «Мы можем направить людей в отели, но в длительной перспективе проблема все еще существует», — сказал мэр.

«Кому-то может показаться, что мы драматизируем и хотим большего, чем можно запланировать заранее, но я думаю, что некоторые вещи логичны. С самого первого дня было понятно, что отели не могут вместить всех и нужно предпринимать следующие шаги», — пояснил он, добавив, что в качестве одного из вариантов рассматривается размещение людей на паромах Tallink.

«Должно быть понимание, что решить проблему только путем предоставления временной защиты невозможно — нельзя, чтобы и месяц спустя беженцы были заботой местных самоуправлений», — подчеркнул Кылварт. Кроме того, существует высокая административная нагрузка на органы местного самоуправления, и все социальные работники загружены в дополнение к финансовому бремени.

Что дальше - неизвестно

«В государстве не было структуры кризисного управления», — сказал Кылварт, добавив, что неизвестно, что с людьми будет дальше.

"Ничего не поделаешь, государство должно поддерживать органы местного самоуправления и государство должно определить период, когда люди также будут получать прямую поддержку от государства", - подчеркнул он.

"В Эстонию прибыло 12 488 граждан Украины и членов их семей, из них 3002 - транзитом через страну. Среди вновь прибывших - 4251 ребенок, некоторые из них совсем маленькие", - заявила вчера на пресс-конференции министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Как сообщили Postimees в Департаменте социального страхования, предприятия размещения предоставили максимальное количество мест, которые они могли предложить, но это не означает, что эти места зарезервированы для Департамента социального страхования в течение всего периода действия договора. «Отель имеет право продолжать свою деятельность и брать постояльцев, поэтому количество мест колеблется», — сказала советник департамента по связям с общественностью Кристин Раммус.

Учреждения размещения расположены в четырех районах:

Харьюмаа;

Лыунаский регион (Тартуский, Выруский, Валгаский, Вильяндиский, Пылваский и Йыгеваский уезды);

Ида- и Ляэне Вирумаа;

Хийумааский, Ярваский, Ляэнемааский, Пярнуский, Раплаский и Сааремааский уезды.

«В настоящее время мы разрабатываем различные решения для удовлетворения дополнительных потребностей и, при необходимости, объявим о новой закупке», — сказала Раммус, добавив, что ожидается, что военные беженцы как можно скорее найдут новые места постоянного проживания в сотрудничестве с местными органами власти.

«Военных беженцев в центре размещения Вао не размещали. Там есть места, но они в первую очередь предназначены для просителей убежища», — отметила Раммус.