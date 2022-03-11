Министерство образования: украинские дети будут учиться в эстоноязычных школах

«Всем украинским детям будет гарантировано место в школе в Эстонии. Мы хотим определить их в школы с эстонским языком обучения, мы уведомим об этом самоуправления и сами школы», - сказала канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс на пресс-конференции в пятницу, уточнив, что к данному моменту в Эстонию прибыло более 14 000 военных беженцев, в том числе 5 000 детей. По состоянию на вчерашний день в эстонскую образовательную инфосистему были внесены 47 детей: 15 воспитанников детских садов, 30 учеников основной школы и двое гимназистов.