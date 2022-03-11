Руководители 5-й службы ФСБ, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу в Украине, отправлены под домашний арест, сообщил 11 марта со ссылкой на источники журналист, специалист по спецслужбам Андрей Солдатов.
СМИ: Путин начал чистки в ФСБ за провалы в Украине
Владимир Путин начал репрессии в отношении 5-й службы ФСБ - Службы оперативной информации и международных связей, которая выполняет функции внешней разведки ФСБ с зоной ответственности "Украина".
Среди причин репрессий называют "хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине", а также "заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине", сообщил в соцсети Facebook российский журналист и обозреватель Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru.
"Мы подтвердили информацию через наши источники", - уточнил он. По его сведениям, руководитель 5-й службы Сергей Беседа и его заместитель, начальник департамента оперативной информации Анатолий Болюх, помещены под домашний арест.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сергей Беседа находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года за его предполагаемую роль в дестабилизации ситуации в Украине и нарушении ее суверенитета.