Зачем Эстония попросила помощи Frontex?

Полицейский советник бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме объяснила, что одной из основных задач Frontex является поддержка государств-членов в организации и координации совместных действий на внешних границах Европейского Союза. По его словам, Эстония, как и другие государства-члены, может воспользоваться помощью Frontex в различных ситуациях, даже если обстановка на границе спокойная.

Учимся на собственном опыте

«Привлечение официальных лиц через Frontex со временем стало для нас постоянной и привычной деятельностью», — сказала она.

Так, Эстонская пограничная служба привлекает постоянный корпус Frontex к охране наших внешних границ, как на пограничных контрольно-пропускных пунктах, так и при патрулировании. По словам Нейдер-Веэрме, это помогает эстонским подразделениям и постоянному корпусу Frontex согласовать свои боевые методы, перенимать опыт друг друга и знакомиться с бытом Эстонии.

«На наших пограничных переходах и сейчас работают семь сотрудников Frontex, — сказала советник. — Мы предложили Европейской пограничной и береговой охране привлечь в пограничные патрули еще до двадцати их сотрдников вместе с автомобилями». По словам Нейдер-Веэрме, точное количество чиновников и техника еще согласовываются.

Комментируя ситуацию в Нарве - на восточной границе Эстонии и ЕС - в нынешнее напряженное время руководитель здешнего пограничного пункта Кятлин Лийва сказала, что работа идет хорошо, идет как движение грузов, так и людией. По ее словам, количество пересечений границы увеличилось в обоих направлениях, в результате чего на границе могут образоваться более длинные очереди, чем обычно. С 24 февраля количество пересечений границы неуклонно растет, и последние данные показывают, что среднее количество людей, пересекающих границу, составляет 3000 человек в день (ранее от 2000 до 2500 человек).

«Большинство людей, въезжающих в Эстонию, являются гражданами ЕС, которые пересекают границу по суше из-за прекращения воздушного сообщения. Ежедневное перемещение людей в Россию также немного увеличилось, в основном в торговых поездках, из-за падения курса рубля, — отметила Лийва. — Мы улучшили пограничный контроль - мы тщательно контролируем транспортные средства и людей, прибывающих в Эстонию, поэтому необходимо учитывать более длительное время ожидания, чем обычно. Мы делаем все возможное, чтобы пересечение границы было максимально гладким, и надеемся, что у люди проявят понимание».

Движение изменилось

Повлияли ли и насколько санкции, наложенные на Россию в связи с войной (а также контрсанкции со стороны России), на пересечение границы? Глава службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус в ответ сообщила, что движение через пограничные пункты Лыунаского таможенного поста сократилось примерно на 15 процентов, а в Нарве увеличилось на 5-7 процентов за последние две недели.

По еге словам, пересечений границы больше именно при въезде в Эстонскую Республику - это касается автобусов, автомобилей, пешеходов, в основном тех, кто выезжает из России постоянно или временно.

Если с 1 по 24 февраля в Эстонию из России через погранпереход «Нарва-1» прибывало по тысяче человек в день, то с 25 февраля по 8 марта — в среднем 1800 человек в день. «На прошлой неделе через этот пограничный пункт в Эстонию ежедневно въезжало в среднем 2000 человек», — отметила Тинкус.