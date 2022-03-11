В своем выступлении 8 марта еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что Эстония пока является единственным государством-членом Европейского Союза, обратившимся за поддержкой Frontex. По какой причине? Стала ли оценка угрозы на границе настолько серьезной, что от Европы требуются дополнительные силы?
Зачем Эстония попросила помощи Frontex?
Полицейский советник бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме объяснила, что одной из основных задач Frontex является поддержка государств-членов в организации и координации совместных действий на внешних границах Европейского Союза. По его словам, Эстония, как и другие государства-члены, может воспользоваться помощью Frontex в различных ситуациях, даже если обстановка на границе спокойная.
Учимся на собственном опыте
«Привлечение официальных лиц через Frontex со временем стало для нас постоянной и привычной деятельностью», — сказала она.
Так, Эстонская пограничная служба привлекает постоянный корпус Frontex к охране наших внешних границ, как на пограничных контрольно-пропускных пунктах, так и при патрулировании. По словам Нейдер-Веэрме, это помогает эстонским подразделениям и постоянному корпусу Frontex согласовать свои боевые методы, перенимать опыт друг друга и знакомиться с бытом Эстонии.
«На наших пограничных переходах и сейчас работают семь сотрудников Frontex, — сказала советник. — Мы предложили Европейской пограничной и береговой охране привлечь в пограничные патрули еще до двадцати их сотрдников вместе с автомобилями». По словам Нейдер-Веэрме, точное количество чиновников и техника еще согласовываются.
Комментируя ситуацию в Нарве - на восточной границе Эстонии и ЕС - в нынешнее напряженное время руководитель здешнего пограничного пункта Кятлин Лийва сказала, что работа идет хорошо, идет как движение грузов, так и людией. По ее словам, количество пересечений границы увеличилось в обоих направлениях, в результате чего на границе могут образоваться более длинные очереди, чем обычно. С 24 февраля количество пересечений границы неуклонно растет, и последние данные показывают, что среднее количество людей, пересекающих границу, составляет 3000 человек в день (ранее от 2000 до 2500 человек).
«Большинство людей, въезжающих в Эстонию, являются гражданами ЕС, которые пересекают границу по суше из-за прекращения воздушного сообщения. Ежедневное перемещение людей в Россию также немного увеличилось, в основном в торговых поездках, из-за падения курса рубля, — отметила Лийва. — Мы улучшили пограничный контроль - мы тщательно контролируем транспортные средства и людей, прибывающих в Эстонию, поэтому необходимо учитывать более длительное время ожидания, чем обычно. Мы делаем все возможное, чтобы пересечение границы было максимально гладким, и надеемся, что у люди проявят понимание».
Движение изменилось
Повлияли ли и насколько санкции, наложенные на Россию в связи с войной (а также контрсанкции со стороны России), на пересечение границы? Глава службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус в ответ сообщила, что движение через пограничные пункты Лыунаского таможенного поста сократилось примерно на 15 процентов, а в Нарве увеличилось на 5-7 процентов за последние две недели.
По еге словам, пересечений границы больше именно при въезде в Эстонскую Республику - это касается автобусов, автомобилей, пешеходов, в основном тех, кто выезжает из России постоянно или временно.
Если с 1 по 24 февраля в Эстонию из России через погранпереход «Нарва-1» прибывало по тысяче человек в день, то с 25 февраля по 8 марта — в среднем 1800 человек в день. «На прошлой неделе через этот пограничный пункт в Эстонию ежедневно въезжало в среднем 2000 человек», — отметила Тинкус.
Что касается перебоев, вызванных санкциями, то, по ее словам, пока с границы было направлено обратно около одного процента грузовиков, направлявшихся в Россию.