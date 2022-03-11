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В правительстве вновь назревает кризис: центристы не могут поговорить с реформистами

Брита-Мария Алас Лоора-Элизабет Ломп
В правительстве вновь назревает кризис: центристы не могут поговорить с реформистами
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Кая Каллас и Юри Ратас.
Кая Каллас и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

Два руководителя Центристской партии возмущены: партия премьер-министра за 20 дней не нашла время, чтобы сесть и обсудить внутриполитические вопросы, поскольку внимание правительства обращено прежде всего на внешнюю политику.

21 февраля председатель Центристской партии Юри Ратас направил премьер-министру письмо с просьбой выделить время для нового заседания коалиционного совета, чтобы обсудить, например, дополнительный бюджет, обороноспособность и коронавирус. Как сообщает Центристская партия, встречи до сих пор не было и, по словам председателя фракции Яануса Карилайда, вопрос, зачем продолжать совместную работу в правительстве, если нет каких-либо ответов, полностью оправдан.

«Эстонская Республика заняла очень четкую позицию за Украину. Глава правительства Кая Каллас разъяснила это мировой общественности, похвала ей. Но нельзя забывать, что есть еще один флаг — сине-черно-белый», — сказал Карилайд.

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