В правительстве вновь назревает кризис: центристы не могут поговорить с реформистами

21 февраля председатель Центристской партии Юри Ратас направил премьер-министру письмо с просьбой выделить время для нового заседания коалиционного совета, чтобы обсудить, например, дополнительный бюджет, обороноспособность и коронавирус. Как сообщает Центристская партия, встречи до сих пор не было и, по словам председателя фракции Яануса Карилайда, вопрос, зачем продолжать совместную работу в правительстве, если нет каких-либо ответов, полностью оправдан.