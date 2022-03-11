Глава МИД Эстонии: нападения на журналистов — это нападки на права человека и демократию

«Месяц назад, когда Эстония принимала в Таллинне ежегодное собрание коалиции за свободу медиа, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сделал обзор ухудшающейся ситуации со свободой медиа в России, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. - Сейчас мы наблюдаем полное пренебрежение Россией человеческими жизнями и ее паническое сокрытие правды от своего народа. Нападения на журналистов — это нападения на права человека и демократию».

В заявлении коалиции за свободу медиа однозначно осуждается как война России против Украины, так и причастность к ней Беларуси. В совместном заявлении подчеркивается, как Кремль блокирует доступ к платформам социальных сетей и немногим оставшимся независимым российским медиа. BBC, TV5 Monde, CBC/Radio-Canada, CNN, CBS, ABC News, Bloomberg, Radio Free Europe, Radio Liberty и многие другие приостановили свою работу в России из-за новых законов о цензуре.

«Кампания запугивания и давления на журналистов со стороны администрации Путина направлена ​​на то, чтобы жители России не знали о противоправных действиях против Украины», — говорится в совместном заявлении. Кроме того, осуждается давняя кампания России по вводу в заблуждение и дезинформации. Коалиция одобряет шаги, предпринятые для введения санкций против пропагандистских каналов. Также осуждаются нападения России на журналистов, жестокое убийство оператора украинского телеканала LIVE и нападения на Sky News, Extra Bladet, RSF и Alaraby TV и других.