Гневное письмо волостного старейшины правительству: стыдно, как притесняют беженцев в незнакомой среде

По словам Ноора, информация, предоставляемая людям, прибывшим из Украины, до сих пор была неясной и противоречивой; чиновники говорят разную информацию, а в инфоканалах нет единой ясности и понимания.

«Ужасно стыдно перед теми, кто пришел с войны и многое пережил, они оказались в совершенно чужой для них среде и их средства для выживания минимальны. В сложившейся ситуации люди, приехавшие из Украины, нуждаются в ясности и конкретных инструкциях, чтобы как можно быстрее создать для них организацию жизни, покрывающую их первичные потребности", - сказал Ноор.

В частности, Ноор привел три проблемы, которые вызвали наибольшее замешательство у беженцев, прибывающих в район Ания.

Ходатайства о получении личных идентификационных номеров

Насколько известно, личный код может выдать единица местного самоуправления уездного центра, т.е. в Харьюмаа это, например, Таллиннское бюро записи актов гражданского состояния. Однако сегодня утром украинские семьи оттуда отослали, сказав, что они шли со своими делами на улицу Нийне.

На сегодняшний день в пунктах приема на улице Нийне персональные коды не выдаются. Также невозможно попасть в Департамент полиции и погранохраны, поскольку очереди очень длинные. Беженцам также непонятно, почему они должны ехать в центр приёма на Нийне в Таллинне, чтобы зарегистрироваться.

Передача информации из пунктов приема

В центре на улице Нийне один из работников сообщил украинским беженцам, что им не следует ходатайствовать о временной защите, так как это ограничит их возможности. Беженцы просят объяснить, что означает эта информация. Раньше беженцы также слышали, что если они ходатайствуют о временной защите, им не разрешат покидать Эстонию в течение длительного времени, а если они уедут, то больше не смогут въехать в Европейский Союз. В результате люди не понимают целей временной защиты. Информация о временной защите также должна быть четко разъяснена и лицам, консультирующим беженцев

Место жительства