Министр юстиции: нельзя вводить ограничения для жителей Эстонии, исходя только из их гражданства

Марис Лаури назвала обстрелы гражданских объектов в Украине уголовным преступлением. По ее словам, из страны бежали уже 2,5 млн жителей, из них в Эстонию приехали (по состоянию на утро 11 марта) около 13 тысяч граждан Украины. 40% находящихся в Эстонии украинских беженцев - дети.

О необходимости помогать женщинам и детям участники встречи не спорили. Чаще всего они говорили об одной проблеме: об изменении отношения к русскоязычным жителям Эстонии. Нарвитяне говорили, что читают в прессе о случаях дискриминации, видят оскорбительные комментарии в социальных сетях.

Министр юстиции сказала, что полиция должна обращать сейчас больше внимания на то, чтобы пресекать использование языка вражды. Хотя наказать за такой тон нельзя.

Участники встречи отмечали, что хотят от государства гарантий безопасности и нормального отношения. Одна из нарвитянок рассказала, что ее семья живет в Эстонии уже четыре поколения. Но теперь она столкнулась с тем, что в Таллинне ее ребенка отказались обслужить в кафе из-за того, что семья говорила по-русски:

“Поколение, которое сейчас подрастает, всё читает, слышит. И про русских такое пишут, что я, извините, спать не могу спокойно. Отправить детей в Таллинн или Тарту я боюсь, я боюсь за их безопасность. Вы можете дать какую-то гарантию нам, русским, которые живут здесь уже очень давно, что с нами здесь ничего не произойдет?”

“Я не могу сказать, что ничего не происходит. Потому что всегда есть люди, которые просто не имеют стыда. Всегда может быть один такой человек или два, всегда. Но если посмотреть на это со стороны государства - мы к этому не толерантны, мы должны это исключить. Если у вас есть такой случай, пожалуйста, сообщите об этом в полицию”, - ответила Марис Лаури.

Не все подобные проблемы идут снизу. Так, в последнее время среди русскоязычных жителей Эстонии также активно обсуждался слух о том, что граждан РФ будут лишать видов на жительство в Эстонии. Теперь обсуждается идея аннулировать разрешения на оружие, выданные живущим в Эстонии гражданам России.

По словам министра юстиции, вид на жительство иностранного гражданина можно аннулировать, только если человек нарушает закон или спецслужбы решат, что он опасен для Эстонии.