"Ситуация критическая": Германию охватил новый штамм коронавируса

Министр Карл Лаутербах назвал сегодня ситуацию в Германии «критической» и предсказал многочисленные вспышки коронавирусной инфекции по всей стране в ближайшие дни.

В Германии число случаев Covid-19 начало снижаться в феврале, но официальные данные показывают рост в последние девять дней.

В качестве причин роста чиновники ссылаются на подвариант BA.2 омикрон-штамма, на долю которого приходится половина всех случаев заражения в Германии на этой неделе, и на ослабление ограничений.

В пятницу центр по борьбе с вирусами сообщил о 250 000 новых случаев заражения и 249 случаях смерти от короны за последние 24 часа. Заболеваемость за последние 7 дней составляет 1 439 новых случаев на 100 000 жителей.