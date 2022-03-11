В пятницу министр здравоохранения Германии попросил своих соотечественников не предполагать, что пандемия коронавируса закончилась - число инфекций в последнее время неуклонно растет. Штамм омикрон BA.1 сменяется штаммом BA.2.
"Ситуация критическая": Германию охватил новый штамм коронавируса
Министр Карл Лаутербах назвал сегодня ситуацию в Германии «критической» и предсказал многочисленные вспышки коронавирусной инфекции по всей стране в ближайшие дни.
В Германии число случаев Covid-19 начало снижаться в феврале, но официальные данные показывают рост в последние девять дней.
В качестве причин роста чиновники ссылаются на подвариант BA.2 омикрон-штамма, на долю которого приходится половина всех случаев заражения в Германии на этой неделе, и на ослабление ограничений.
В пятницу центр по борьбе с вирусами сообщил о 250 000 новых случаев заражения и 249 случаях смерти от короны за последние 24 часа. Заболеваемость за последние 7 дней составляет 1 439 новых случаев на 100 000 жителей.
«Мы находимся в ситуации, которую я бы назвал критической, — заявил журналистам Лаутербах. - У нас снова есть сильные признаки роста числа случаев… Я читал, что вариант омикрон — более мягкий вариант, но это правда лишь в ограниченной степени».