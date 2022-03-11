ГАЛЕРЕЯ ⟩ Недалеко от Тарту поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие

По предварительной информации, грузовик врезался в поезд сбоку, после чего поезд сошел с рельсов в поле. На место прибыли несколько машин скорой помощи, работают спасатели.

Авария произошла в деревне Кюлитсе на перекрестке Ропка. На пути поезда, следовавшего из Юленурме в сторону Валга, оказался полуприцеп Scania. Судя по надписям, грузовик предназначался для перевозки щепы, но по фотографиям с места происшествия видно, что тяжелого груза в машине не было.

Как сказал BNS пресс-секретарь спасательного департамента, пострадали восемь человек, пятерых из них скорая помощь доставила в больницу на осмотр. «По предварительным данным, никто тяжело не пострадал», - сказал пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря, спасатели помогли людям выбраться из вагонов, а полиция впустила их в автобус, чтобы согреться. Компания Elron предоставит людям транспорт.