Введенные в Эстонии санкции помешали совершению около 50 транзакций

В основном поступают сообщения о приостановленных операциях в деятельности банков.

По словам руководителя Бюро данных по отмыванию денег Матиса Мяэкера, размер и содержание транзакций со временем будут увеличиваться в зависимости от того, как применяются новые санкции и осуществляются меры контроля над ними.

Глава пресс-службы бюро Ынне Метс сообщила Postimees, что если обычно они дают подробный обзор примененных санкций в ежегоднике, то, учитывая повышенный общественный интерес, они планируют представить общественности соответствующий обзор раньше. Но это займет время.

«Мы должны учитывать сроки, указанные в законе для уведомления о применении санкции, время, отведенное бюро для анализа обстоятельств, и права подсанкционного лица, в том числе запрос повторной проверки от бюро и право на ходатайство об исключениях в совершении транзакций», — пояснила Метс.