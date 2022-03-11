С момента нападения России на Украину Бюро данных об отмывании денег получило около 50 уведомлений о применений санкций, пишет Postimees.
Введенные в Эстонии санкции помешали совершению около 50 транзакций
В основном поступают сообщения о приостановленных операциях в деятельности банков.
По словам руководителя Бюро данных по отмыванию денег Матиса Мяэкера, размер и содержание транзакций со временем будут увеличиваться в зависимости от того, как применяются новые санкции и осуществляются меры контроля над ними.
Глава пресс-службы бюро Ынне Метс сообщила Postimees, что если обычно они дают подробный обзор примененных санкций в ежегоднике, то, учитывая повышенный общественный интерес, они планируют представить общественности соответствующий обзор раньше. Но это займет время.
«Мы должны учитывать сроки, указанные в законе для уведомления о применении санкции, время, отведенное бюро для анализа обстоятельств, и права подсанкционного лица, в том числе запрос повторной проверки от бюро и право на ходатайство об исключениях в совершении транзакций», — пояснила Метс.
Бюро данных об отмывании денег ранее подчеркивало, что в соответствии с законом о международных санкциях применение санкций также является обязанностью каждого отдельного лица. Другими словами, если, например, владелец ангара обнаружит на своей территории имущество лица, находящегося под санкциями, он предотвращает его использование и уведомляет Бюро данных по отмыванию денег о применении санкции. Именно о таких уведомлениях, также об отказе от осуществления сделок и замораживании активов уже сообщалось в бюро. Однако, насколько известно учреждению, в настоящее время в Эстонии нет значительных активов подпадающих под санкции лиц.