В новом списке санкций ЕС против России фигурирует олигарх Андрей Мельниченко, пишет портал DV.ee, отмечая, что связанная с ним эстонская компания может также попасть под запрет - а это, в свою очередь, затронет и деятельность Силламяэского порта.
Санкции против российского олигарха могут повлиять на Силламяэский порт
Санкции против российского олигарха могут повлиять на Силламяэский порт
«Наши юристы уточняют влияние санкций, мы уточняем ситуацию, информация свежая - мы узнали об этом прошлой ночью», - сказал совладелец Силламяэского порта Тийт Вяхи.
Мельниченко владеет российским производителем минеральных удобрений «ЕвроХим», чья дочерняя компания несколько лет назад обновила в порту Силламяэ терминал, способный переваливать миллион тонн аммиака в год. Дочерняя компания «ЕвроХим» основала предприятие в Эстонии немногим более 15 лет назад.
Однако теперь на Мельниченко, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину, наложены санкции, а значит может пострадать и Силламяэский порт.
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