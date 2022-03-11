Цена на моторное топливо, недавно перешагнувшая отметку в два евро, вчера немного снизилась. Хотя продавцы топлива говорят, что цена сейчас непредсказуема, на рынке есть некоторые признаки успокоения, пишет Postimees.
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Некоторые продавцы топлива не исключают и цен в 3 евро за литр
Некоторые продавцы топлива не исключают и цен в 3 евро за литр
К высоким ценам привели агрессия России и связанные с ней санкции. Что ждет дальше? Приводятся разные варианты.
Член правления Alexela Тармо Кярсна не считает и цену в три евро за литр невозможной, некоторые аналитики прогнозируют в ближайшем будущем цену в 2,5 евро за литр.