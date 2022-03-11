Пт, 11.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Некоторые продавцы топлива не исключают и цен в 3 евро за литр

Тийт Лойм
Некоторые продавцы топлива не исключают и цен в 3 евро за литр
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 1
Kütuse hind Valga tanklates ületas kolmapäeva lõuna ajal kahe euro piiri.
Kütuse hind Valga tanklates ületas kolmapäeva lõuna ajal kahe euro piiri. Фото: Tiit Loim

Цена на моторное топливо, недавно перешагнувшая отметку в два евро, вчера немного снизилась. Хотя продавцы топлива говорят, что цена сейчас непредсказуема, на рынке есть некоторые признаки успокоения, пишет Postimees.

К высоким ценам привели агрессия России и связанные с ней санкции. Что ждет дальше? Приводятся разные варианты.

Член правления Alexela Тармо Кярсна не считает и цену в три евро за литр невозможной, некоторые аналитики прогнозируют в ближайшем будущем цену в 2,5 евро за литр.

Генеральный директор Olerex Пирет Миллер заявила, что неопределенная ситуация и большое количество возможных факторов затрудняют прогнозирование цены.

Ключевые слова
Наверх