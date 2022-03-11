Эстония — одна из последних стран Европы, кто до сих пор держится за коронапаспорт

На сегодня, по данным Postimees, в большинстве европейских стран отменены или ослаблены требования к коронапаспорту. В данном контексте требование коронапаспорта означает, что человек должен доказать вакцинацию, чтобы ходить на работу или участвовать в общественной жизни, а отмена коронапаспорта - что он был полностью уннулирован на государственном уровне или что помимо него можно использовать и другие меры, например, свежий тест на коронавирус.

Правительство Эстонии договорилось, что предварительным условием для отмены Covid-сертификата является ежедневная госпитализация в среднем менее 25 пациентов с симптомами Covid-19 в течение 10 дней. Речь идет о числе, согласованном политиками, для которого, по крайней мере публично, не было дано никакого медицинского обоснования.

«Возможно, мы достигнем этой цифры в выходные, а это значит, что правительство проведет телефонное заседание, и, фактически, на следующей неделе уже не будет требования Covid-сертификата и не будет ограничения по времени», — сказал министр Кийк два дня назад.

На вчерашней правительственной пресс-конференции Танель Кийк сказал, что эта цель может быть достигнута во вторник.

«В среднем за последние пять дней было меньше 25, но в предыдущие дни было больше. Если прогнозировать, может быть, это будет вторник, 15 марта, когда мы увидим показатель ниже 25. Но это может произойти и раньше», — сказал Кийк, отметив, что это не означает остановку распространения вируса.

Хотя отказ от снятия ограничений долгое время пытались обосновать уровнем вакцинации, видно, что ограничения также снимаются странами, где уровень вакцинации ниже, чем у нас, или лишь незначительно выше (например, 63% в Эстонии и 69% в Швейцарии).

Вчера Румыния заявила, что больше не будет требовать документы о короне при пересечении границы.

Дания, где ограничения давно отменены, объявила сегодня, что полностью откажется от тестирования на коронавирус и хочет использовать его только в особых медицинских случаях, например, когда человек принадлежит к группе, которая нуждается в раннем лечении для предотвращения серьезного заболевания.

Житель греческого острова Самос, с которым поговорил Postimees, сказал, что, хотя в стране официально требуется иметь коронапаспорт, непривитые люди могут без проблем отправиться куда угодно, и только несколько ресторанов в центре острова просят сертификат.